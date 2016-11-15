Минобороны РФ показало, как авиацию "Адмирала Кузнецова" готовят к атаке на Алеппо (видео)

15:33, 15 ноября 2016
Мир
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Минобороны Российской Федерации обнародовало видео, на котором показан процесс подготовки авиации тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирала Кузнецова" к атаке на сирийский Алеппо.

Скриншот видео

Соответствующее видео обнародовано на страничке оборонного ведомства РФ в Facеbook.

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Как сообщал УНИАН, 15 ноября Российская Федерация начала в Сирии операцию с использованием палубной авиации и крылатых ракет, задействован и авианосец "Адмирал Кузнецов"

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