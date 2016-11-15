Bloomberg: арест российского министра может означать начало наступления "ястребов" на либералов

Об этом сегодня пишет Bloomberg, напоминая, что министра обвиняют в получении 2 миллионов долларов взятки в процессе продажи государственной доли в компании "Башнефть" другому государственному предприятию – "Роснефть", передает ZN.ua.

Арест известного либерального экономиста шокировал правительство и бизнес-элиты, пишет Bloomberg.

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Желание "Роснефти" купить долю в "Башнефть" с самого начала вызвало внутренний конфликт в российском правительстве. Премьер-министр Дмитрий Медведев и другие высокопоставленные чиновники, включая Улюкаева выступали против сделки до тех пор, пока Путин не решил поддержать ее.

Российский президент два года назад хвалил задержанного министра экономики и называл его "одним из лучших специалистов в экономической сфере".

"Улюкаев ассоциировался с либеральными экономическими реформами с 1990-х годов, и многим людям среди элит он не нравился. Это означает, что могли быть политические мотивы", - прокомментировала Bloomberg эксперт-кремлинолог Ольга Крыштановская.

Если российский суд признает министра виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что дело Улюкаева доказывает, что якобы в России перед законом равны все. А государственная пропаганда изобразила задержание министра экономики как "борьбу против коррупции".

По мнению экономиста ING Group Дмитрия Полевого, худшим сценарием будет, если дело против Улюкаева окажется "наступлением" ястребов Кремля против либералов в правительстве, которые пытались сбалансировать российский бюджет и минимизировать последствия от обвала цен на нефть.