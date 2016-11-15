По Алеппо осуществлены новые авиаудары: оппозиция говорит о возможном возобновлении наступления Асада – СМИ
Сирийские оппозиционеры заявляют, что по повстанцам в восточном Алеппо впервые за последние три недели были совершены авиаудары.
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Представители оппозиции опасаются, что новые авиаудары могут свидетельствовать о начале нового правительственного наступления.
В Центре сообщают, что удары были осуществлены по трем районам в пригороде. О жертвах нападения не сообщается.
Как пишет Reuters, авиация разбомбила больницу в пригороде Алеппо, ранения получили медицинский персонал и пациенты.
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Активист Бараа аль-Халаби, который находится в восточной части Алеппо, сообщил с помощью текстовых сообщений, что военные самолеты обстреливают ракетами и вертолеты сбрасывают бомбы на восточную часть крупнейшего сирийского города.
В середине октября, Россия заявила, что прекращает авиаудары, чтобы позволить повстанцам и их сторонникам покинуть восточное Алеппо.
Повстанцы отказались принять предложение, а Организация Объединенных Наций не смогла договориться о доставке помощи в осажденную местность.