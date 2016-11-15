По Алеппо осуществлены новые авиаудары: оппозиция говорит о возможном возобновлении наступления Асада – СМИ

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Представители оппозиции опасаются, что новые авиаудары могут свидетельствовать о начале нового правительственного наступления.

В Центре сообщают, что удары были осуществлены по трем районам в пригороде. О жертвах нападения не сообщается.

Как пишет Reuters, авиация разбомбила больницу в пригороде Алеппо, ранения получили медицинский персонал и пациенты.

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Активист Бараа аль-Халаби, который находится в восточной части Алеппо, сообщил с помощью текстовых сообщений, что военные самолеты обстреливают ракетами и вертолеты сбрасывают бомбы на восточную часть крупнейшего сирийского города.

В середине октября, Россия заявила, что прекращает авиаудары, чтобы позволить повстанцам и их сторонникам покинуть восточное Алеппо.

Повстанцы отказались принять предложение, а Организация Объединенных Наций не смогла договориться о доставке помощи в осажденную местность.