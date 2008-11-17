Программа новой российской партии называется "Капитализм для всех"

Съезд партии "Правое дело" утвердил программу партии, которая называется "Капитализм для всех".

Как отмечается в документе, члены партии объединились, чтобы вместе построить общество, где высшая ценность - человек, его права и свободы. Лозунг партии - "Свобода, собственность, порядок!".

Сторонниками партии, согласно ее программе, являются прогрессивные силы России, исповедующие идеи демократии, свободного рынка, верховенства права и всеобщего равенства.

"Правое дело" позиционирует себя как партия для людей среднего класса.

"Капитализм для всех" - это, согласно программе, - демократия, свобода предпринимательства, порядок, справедливая социальная система, нравственные принципы и гуманитарные ценности, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября в Москве прошел учредительный съезд новой партии "Правое дело", в которую вошли Союз правых сил (СПС), Демократическая партия России и партия "Гражданская сила". Накануне все три партии приняли решение о самороспуске, а на съезде бывшие члены трех партий единогласно проголосовали за создание всероссийской политической партии "Правое дело". Новая партия рассчитывает на создание фракции в Госдуме после выборов в 2011 году.