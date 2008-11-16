Премьер-министр Грузии: ни газ, ни хлеб не подорожают

Премьер-министр Грузии Григол Мгалоблишвили считает, что заключенный договор о поставках природного газа из Азербайджана в Грузию стабилизирует цену на газ для населения.

"Это важно, в первую очередь, в плане энергетической безопасности, в течение пяти лет поставки газа будут гарантированы. Второе, что очень важно, цена на природный газ не возрастет для нашего населения. Это означает более стабильную бизнес-среду и больше трудоустроенных людей", - сказал журналистам премьер-министр страны во время посещения одного из столичных хлебозаводов.

Кроме того, Г.Мгалоблишвили также заверил, что в стране не повысится стоимость хлеба. "Несмотря на то, что ввиду мирового кризиса доллар укрепился в отношении всех других валют, цена на пшеницу падает. Эта тенденция падения продолжается, поэтому повышение цен на хлеб не ожидается", - сказал Г.Мгалоблишвили.

Накануне Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и Минэнерго Грузии заключили пятилетний меморандум о поставках газа грузинской стороне. В соответствии с меморандумом продажа всего газа Грузии будет вестись через специальную компанию, которую создаст Госнефтекомпания Азербайджана. Это предприятие возьмет на себя функции сбыта всего газа, который получает Грузия: газа, продаваемого РФ за услуги по транзиту российского сырья, газа, производимого на месторождении Шах-Дениз, а также азербайджанского газа, добываемого SOCAR.

В течение пяти лет для продажи газа по фиксированным ценам Грузии необходимо более 5,15 млрд куб. м. Из этого объема около 4,3 млрд куб. м - газ, который получит Грузия от услуг транзита, и коммерческое топливо с месторождения Шах-Дениз. Согласно подписанному сегодня меморандуму, SOCAR поставит около 850 млн куб. м газа, добываемого компанией на азербайджанских месторождениях за счет собственных средств. Корпорация, созданная SOCAR, будет продавать газ распределительным компаниям в Грузии.

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