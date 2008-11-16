Правительство Ирака согласно оставить войска США еще на три года

Кабинет министров Ирака в воскресенье одобрил соглашение стратегического партнерства с США о продлении пребывания американских войск в стране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

Согласно документу, более 150 тысяч военнослужащих США останутся в Ираке еще на три года. Теперь документ отправят на окончательное голосование в парламент, сообщил агентству министр иностранных дел Ирака Хошияр Зибари.

Документ, в частности, предусматривает вывод американских войск из Ирака до конца 2011 года, а также уход многонациональных сил из городов и населенных пунктов страны к 30 июня 2009 года.

Соглашение между Багдадом и Вашингтоном, призванное определить условия пребывания американских войск в Ираке после истечения в конце года ныне действующего мандата СБ ООН, должно было быть подписано еще в июле 2008 года. Однако, несмотря на то, что США пошли на ряд уступок, большинство иракских политических партий по-прежнему отказываются подписывать соглашение