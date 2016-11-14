Страны Евросоюза согласовали план по обороне и безопасности - Могерини

Об этом заявила в понедельник, 14 ноября, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает Deutsche Welle.

Она заверила, что речь не идет о конкуренции с НАТО или создание параллельных НАТО военных союзов.

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"Речь Не идет о европейской армии. Также не говорится о создании генерального штаба по типу SHAPE (ставки Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, - Ред.). И также не говорится о территориальной обороне, потому что для этого есть НАТО. Мы союзники, у нас есть точно определенные компетенции в сфере обороны", - подчеркнула она.

Могерини отметила, что план был подготовлен по полной участия всех стран Евросоюза в течение последних трех месяцев. Она добавила, что до конца ноября Европейская комиссия должна будет разработать план действий, который обсудят с министрами обороны стран-членов ЕС.

Могерини выделила три главные задачи: реагирования на внешние конфликты и кризисы, работу с государствами-партнерами по формированию их оборонных возможностей и защиту Евросоюза и его граждан.