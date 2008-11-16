Французская исследовательница уверена, что нашла могилу д'Артаньяна

Французская исследовательница Одиль Борда утверждает, что обнаружила место погребения д`Артаньяна, который впоследствии стал прототипом одноименного персонажа Александра Дюма, пишет газета Times.

По данным ученой, Шарль де Ба де Кастельмор д`Артаньян, погибший при осаде крепости Маастрихт в 1673 году, покоится в нескольких километрах от церкви Петра и Павла в районе Вольдер голландского города Маастрихт. "След, приведший к этому месту, оказался очень четким", - считает Борда, которая провела пятилетнее расследование истории реального д`Артаньяна. Она отвергла теории, будто бы тело знаменитого мушкетера было перевезено и погребено во Франции. "Я расцениваю шансы на успех как 50 на 50", - заявила Борда. Она убеждает власти Нидерландов и католическую церковь, которая владеет землей на месте обнаружения захоронения д`Артаньяна, предоставить ей право произвести эксгумацию французского героя, сообщает РИА новости.

Шарль де Ба де Кастельмор д`Артаньян родился в 1611 году. Будучи гасконским дворянином он сделал карьеру в качестве курьера кардинала Мазарини, выполняя также и поручения и короля Людовика XIV. Служил в Гвардии и позднее стал фактическим командиром мушкетеров, а также губернатором Лилля. Погиб от пулевого ранения в голову 25 июня 1673 года при осаде Маастрихта во время франко-голландской войны. Преувеличенная фантастическими эпизодами жизнь д`Артаньяна, легла в основу трехтомных "Мемуаров г-на д`Артаньяна", сочиненных писателем Гатьеном де Куртиль де Сандра и изданных в 1700 году. В XIX веке Александр Дюма создал на основе этой книги свой цикл о мушкетерах ("Три мушкетера" (1844), "Двадцать лет спустя", "Виконт де Бражелон").