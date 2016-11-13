В парламенте Британии хотят инициировать альтернативный референдум насчет членства в ЕС

Об этом со ссылкой на газету The Daily Telegraph пишет «Новое время».

Указано, что автором идеи выступает лидер партии Либеральные демократы Тим Фаррон, которого, кроме однопартийцев, поддержали также депутаты от Шотландской национальной партии и лейбористы.

Читайте такжеМеркель и Мэй договорились о "упорядоченном и рассудительном " Brexit

"Мы закладываем в качестве условия проведение альтернативного голосования по вопросу выхода из ЕС. Мы проголосуем за Статью 50 (применение которой запускает механизм выхода государства-члена из ЕС), если общество поддержит соглашение (с Брюсселем). Будет два варианта: или вы принимаете это Соглашение, или голосуете за сохранение членства ", - сказал газете источник в лагере либеральных демократов.