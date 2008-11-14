Лукашенко разместит в стране российские комплексы "Искандер"

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет разместить в стране российские ракетные комплексы "Искандер" .

Об этом сообщила сегодня выходящая в Евросоюзе американская газета "Уолстрит Джорнал Юроп". Издание основывается на интервью Лукашенко. "Если даже Россия не предоставит эти ракеты, - сказал Лукашенко, - то мы их закупим сами. Сейчас у нас для этого нет фондов, однако, я раскрою секрет: получить подобное оружие является частью нашего плана", - добавил президент Белоруссии.

Эхо Москвы