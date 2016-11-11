В Испании разоблачили группу, нелегально перевозившую украинцев в Британию и Ирландию

В Испании правоохранители обезвредили группу людей, которые нелегально переправляли украинцев в Британию и Ирландию. Об этом сообщается на сайте Европола.

Мигранты легально попадали в Польшу с помощью туристической визы, а потом в другие страны ЕС, используя поддельные документы, такие как ID-карты Польши и паспорта из балтийских стран.

Читайте такжеВласти Франции завершили выселение из "Джунглей", несогласные мигранты совершили поджог

В сообщении отмечается, что в этом году было задержано более 100 человек за подделку административных документов и содействие нелегальной иммиграции.

Главаря преступной группировки был задержан в Испании в марте этого года. В его квартире было найдено более 100 ID-карт и оригинальные польские паспорта.

Как ранее сообщал УНИАН, свыше 335 тыс. мигрантов и беженцев прибыли в Европу через море в 2016 году.

По состоянию на 2 ноября количество зарегистрированных мигрантов и беженцев, которые морем в течение года попали в Европу, составляет 335,031 тыс. лиц. В основном они прибывали в Грецию и Италию: в частности, 169,901 тыс. человек прибыли в Грецию и 159,496 тыс. - в Италию.

В то же время отмечается, что общее число мигрантов в 2016 году является меньшим по сравнению с тем количеством, которое прибыло в Европу за весь 2015 год. В прошлом году с 1 января до 31 декабря в Европу попало 728,926 тыс. мигрантов и беженцев.