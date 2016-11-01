Финляндия сократит количество мест для беженцев

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Yle.

До конца апреля следующего года количество мест для приема беженцев в приютах планируется уменьшить еще на 1800 в дополнение к ранее заявленному сокращению количества мест для мигрантов.

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Сейчас в финских центрах по приему мигрантов можно разместить около 20 700 человек.

"Причиной для закрытия центров приема беженцев и уменьшения мест является сокращение количества лиц, ищущих убежища", - отметили в миграционной службе Финляндии.

Ранее сообщалось, что ЕС выделил Иммиграционной службе Финляндии 5 млн евро на поддержку деятельности и различные проекты, главным образом связанные с просителями убежища.