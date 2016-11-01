Финляндия сократит количество мест для беженцев
Власти Финляндии продолжают сокращать количество центров для приема беженцев.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Yle.
До конца апреля следующего года количество мест для приема беженцев в приютах планируется уменьшить еще на 1800 в дополнение к ранее заявленному сокращению количества мест для мигрантов.
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Сейчас в финских центрах по приему мигрантов можно разместить около 20 700 человек.
"Причиной для закрытия центров приема беженцев и уменьшения мест является сокращение количества лиц, ищущих убежища", - отметили в миграционной службе Финляндии.
Ранее сообщалось, что ЕС выделил Иммиграционной службе Финляндии 5 млн евро на поддержку деятельности и различные проекты, главным образом связанные с просителями убежища.