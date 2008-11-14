Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что Россия будет ответственно относиться к поставкам газа партнерам, в том числе по СНГ, хотя и хотела бы перейти с ними на рыночные цены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в Каннах, выступая на заседании Круглого стола промышленников России и ЕС.

«Считаю, что в области энергопоставок Россия будет вести себя также ответственно - я настаиваю на этом термине, - также последовательно, как она вела себя последние годы. Мы всегда исполняли все свои обязательства, несмотря на то, что отдельные наши действия приобретали разную интерпретацию. Но, когда речь шла, скажем, о ситуации, в которой государство не платит за поставляемые энергоносители, конечно, мы вынуждены были применять ограничительные меры. Но это в целом никак не сказывалось на поставках в Европу», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Мы и дальше будем себя так вести, несмотря на наше стремление, скажем, вывести отношения с другими государствами, с государствами, близкими нам, с государствами СНГ наконец на рыночную основу. Невозможно дотировать все время чужие экономики. Это противоречит экономической логике», - подчеркнул он.

Президент РФ заверил, что Россия будем исполнять все свои обязательства и в случае роста спроса готова инвестировать средства в дополнительные источники.

«Мы будем распечатывать новые месторождения, будем вводить их и будем поставлять и газ, и нефть и в Европу, и в Азию, потому что это правильно с точки зрения подхода, с точки зрения экономической диверсификации такого рода поставок», - сказал он.

По его словам, Россия будет действовать сбалансировано, предсказуемо так как заинтересована в развитии в этой сфере кооперацию с европейскими партнерами.

Он также отметил, что не считает, что в следующем десятилетии мир столкнется с какой-то тотальной нехваткой энергоресурсов. «Во-первых, все-таки ископаемых ресурсов, что бы там ни говорили, на нашей планете еще много. И в Российской Федерации немало. И, во-вторых, есть альтернативная энергетика, которая, конечно, будет развиваться», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.