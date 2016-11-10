На Кубе объявили о начале масштабных военных учений

03:05, 10 ноября 2016
Мир
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На Кубе объявили о начале общенациональных военных учений на следующий день после выборов президента США, на которых победу одержал республиканец Дональд Трамп.

REUTERS

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

Официально обучение не связываются с победой Трампа, который обещал остановить процесс "оттепели" в отношениях между США и Кубой, начатый Бараком Обамой. Кубинские власти пока вообще никак не отреагировали на результаты выборов у своего северного соседа.

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Военные учения назначены на 16-20 ноября. Газета правящей Коммунистической партии Кубы сообщает, что их цель заключается в том, "чтобы поднять способность страны к обороне и подготовить людей к тому, чтобы противостоять различным действиям противника".

Куба проводит подобные военные учения каждые несколько лет, начиная с 1980 года, часто в ответ на моменты напряженности в отношениях с США.

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