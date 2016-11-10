На Кубе объявили о начале масштабных военных учений

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

Официально обучение не связываются с победой Трампа, который обещал остановить процесс "оттепели" в отношениях между США и Кубой, начатый Бараком Обамой. Кубинские власти пока вообще никак не отреагировали на результаты выборов у своего северного соседа.

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Военные учения назначены на 16-20 ноября. Газета правящей Коммунистической партии Кубы сообщает, что их цель заключается в том, "чтобы поднять способность страны к обороне и подготовить людей к тому, чтобы противостоять различным действиям противника".

Куба проводит подобные военные учения каждые несколько лет, начиная с 1980 года, часто в ответ на моменты напряженности в отношениях с США.