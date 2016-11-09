Обама поздравил Трампа с победой на выборах и пригласил на встречу в Белый дом
Действующий президент США Барак Обама поздравил миллиардера Дональда Трампа с победой на президентских выборах.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на менеджера кампании Трампа Келлиан Конуэй.
По ее словам, политики провели «очень теплую беседу».
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По словам Конуэй, Обама позвонил Трампу во время выступления с речью в избирательном штабе. После этого Трамп перезвонил ему.
До этого Трампу позвонила Хиллари Клинтон, поздравил его с победой и признала свое поражение.
Как пишет Медуза со ссылкой на CNN, Обама также пригласил Трампа посетить Белый дом в четверг, 10 ноября, чтобы обсудить передачу полномочий.
«Обеспечение плавной передачи власти — одна из приоритетных задач, озвученных президентом в начале года, и следующий шаг — встреча с избранным президентом», — говорится в заявлении, распространенном Белым домом.
Как сообщал УНИАН, победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в Висконсине. С учетом его победы в этом штате он набрал более 270 голосов, необходимых для победы.