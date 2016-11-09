Небраска проголосовала за восстановление смертной казни

Об этом сообщает Associated Press.

Парламент штата в 2015 году проголосовал за упразднение смертной казни. По сообщеию The Washington Post, свое решение политики объяснили тем, что это один из примеров расточительства бюджетных средств.

В списке осужденных на смертную казнь в данный момент стоят 10 заключенных, однако смертные приговоры в Небраске не ​приводились в исполнение c 1997 года.

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На сегодняшний день смертная казнь является законным наказанием в 31 штате Америки.

Всего 8 ноября американцам предложили определить свою позицию в отношении 150 различных проектов законов. Один из них - легализация марихуаны. Жители Калифорнии и Массачусетса поддержали инициативу разрешить ее в «развлекательных» или оздоровительных целях, передавал Associated Press. Во Флориде и Северной Дакоте жители одобрили использование марихуаны в медицинских целях.