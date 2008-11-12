Лукашенко учит Обаму, как не стать политическим банкротом

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО советует избранному 44-ым Президентом США Бараку ОБАМЕ выполнять свои предвыборные обещания, чтобы не стать политическим банкротом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил в интервью ежедневной политико-экономической газете «The Wall Street Journal» (США).

«Необходимо будет выполнять все свои обещания. Если хоть в чем-то он (Б.АБАМА) отойдет от своих обещаний, значит, он политический банкрот. Обещал – выполняй», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По мнению Президента Беларуси, Б.ОБАМА – «это новый, молодой, образованный человек - более быстрый и энергичный, который сможет более реально посмотреть на мировую действительность».

А.ЛУКАШЕНКО также считает, что сейчас Беларусь и США в своих отношениях должны вернуться к докризисному этапу и начать двухсторонний диалог. «Все зависит от Америки. Если Америка заинтересована в развитии отношений с нами без выстраивания каких-то дополнительных барьеров и предварительных условий, то мы серьезно в этом плане продвинемся и американцы будут довольны сотрудничеством с Беларусью. Я думаю, американцы поняли, что Беларусь - ключевая страна в Европе и с ней надо сотрудничать», - заявил Президент Беларуси.

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО 7 ноября направил поздравительную телеграмму Бараку ОБАМЕ в связи с его избранием на пост Президента Соединенных Штатов Америки.

Протокольный обмен взаимными телеграммами на высшем уровне по случаю избрания главы государства или празднования Дня независимости между Беларусью и США был прерван в 2003 году. А.ЛУКАШЕНКО за все время своего президентства получил единственную поздравительную телеграмму от своего американского коллеги Билла КЛИНТОНА - в 1994 году после своей первой победы на президентских выборах.

С 2003 года стороны обменивались взаимными обвинениями: Вашингтон обвинял Беларусь в нарушениях демократических свобод, а Минск - США за имперские амбиции и двойные стандарты.

В марте 2008 года официальный Минск отозвал для консультаций посла Беларуси в США Михаила ХВОСТОВА и настоятельно предложил послу США в Беларуси Карен СТЮАРТ покинуть страну для консультаций с администрацией США. К.СТЮАРТ покинула Беларусь 12 марта 2008 года. Такие действия Беларусь предприняла в связи с введением в ноябре 2007 года экономических санкций в отношении государственного концерна «Белнефтехим».