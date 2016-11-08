В США одновременно с президентскими выборами голосуют за новый Конгресс

Об этом сообщает DW.

В Палату представителей - нижнюю палату Конгресса США избираются 435 членов. Сейчас в нижней палате Конгресса республиканцы имеют сильное большинство с 1928 года - 246 мест (у демократов - 186). Чтобы изменить расстановку сил в свою пользу, демократам следует увеличить свое представительство меньшей мере на 30 мест.

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К Сенату 8 ноября должны быть избраны 34 члена. По Конституции США, каждый из 50 штатов представлен в Сенате двумя членами. Еще один голос имеет вице-президент, который по должности является председателем Сената. Выборы в Сенат проходят каждые два года одновременно с выборами в Палату представителей, однако состав верхней палаты обновляется на треть. Каждый сенатор избирается на шесть лет. Сейчас большинство в Сенате имеют республиканцы. Демократам необходимо получить на нынешних выборах минимум 4 места, чтобы получить большинство.

Как известно, законодательный орган США, по Конституции, существенно ограничивает и сдерживает власть президента. Конгресс США, в частности, принимает законы и ратифицирует международные договоры, а также принимает федеральный бюджет. Кроме того, Конгресс назначает на должности судей Верховного суда и высокопоставленных чиновников федерального правительства. Палата представителей также имеет право инициировать импичмент президента, обвинение по которому должны утвердить две трети депутатов Сената.