СМИ: в ФБР узнали, что Клинтон поручала своей филиппинской домработнице принимать секретные документы

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на данные ФБР, передает 112.ua.

Так, Клинтон якобы просила свою горничную, филиппинскую иммигрантку Марину Сантос, у которой нет санкционированного правительственного доступа, распечатывать проекты своих речей, конфиденциальные записки и досье для телефонных разговоров с главами иностранных государств.

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Клинтон получала важные электронные письма от помощников в Государственном департаменте, а затем просила, чтобы они пересылали сообщения и любые приложенные к ним документы Марине Сантос, чтобы та распечатывала их у госсекретаря дома, пишет издание.

Как сообщал УНИАН, ФБР завершило возобновленное недавно расследование по делу писем Клинтон. Основания для предъявления обвинений экс-госсекретарю не были найдены. Об этом ФБР уведомило Конгресс США.