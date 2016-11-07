ФБР прекратило расследование дела об электронной переписке Хиллари Клинтон

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Дождь.

Глава ФБР Джеймс Коми в письме Сенату в воскресенье, 6 ноября, заявил, что ведомство не видит оснований для предъявления обвинений кандидату в президенты США от Демократической партии и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон по делу об использовании личного сервера для рабочей переписки.

Это решение, как пишет Reuters со ссылкой на свой источник, «на данный момент закрывает расследование ФБР, связанное с электронной перепиской Хиллари Клинтон».

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США снова приступает к расследованию по делу об электронной почте кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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В июле Хиллари Клинтон, которая считается фаворитом в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года, отвергла выдвинутые ей обвинения в использовании личной электронной почты для служебной переписки секретного характера.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выиграла третий, заключительный раунд предвыборных теледебатов с кандидатом от Республиканской партии США Дональдом Трампом. В поддержку Клинтон высказались 52% респондентов из числа телезрителей, опрошенных телекомпанией CNN и исследовательской службой ORC. 39% опрошенных считают, что победителем в теледебатах стал Трамп.