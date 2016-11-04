Обама на год продлил санкции против Ирана

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома, передает РБК.

Речь идет о пакете мер, введенных 14 ноября 1979 года. Указ о введении санкций тогда был подписан в связи с «особенной и чрезвычайной угрозой для национальной безопасности, внешней политики и экономики США, созданной ситуацией в Иране».

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По мнению Обамы, отношения Вашингтона с Тегераном «пока не нормализованы», и процесс реализации соглашений, достигнутых в январе 1981 года, все еще продолжается.

В 1979 году в Иране произошла Исламская революция, после чего более 50 американских дипломатов попади в плен. После этого США заморозили все иранские авуары и золотые запасы в своих банках. Спустя два года, в январе 1981 году, лидеры США и Ирана, подписали так называемые алжирские договоренности. Предполагается, что Вашингтон снимет торговые санкции против Ирана и не будет вмешиваться в дела государства.

Эти ограничения не входят в список мер, которые были отменены Обамой в октябре 2015 года. ​​