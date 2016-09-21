Под Дамаском упал военный самолет
14:06, 21 сентября 2016Мир
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Под Дамаском разбился военный самолет сирийской армии.
Дамаск, Сирия, иллюстративное фото / REUTERS
Об этом сообщает базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека, передает Reuters.
Пока неизвестно, был ли самолет сбит или упал по техническим причинам.
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Одновременно агентство Amaq, контролируемое "Исламским государством", сообщило, что самолет был сбит.
Как сообщал УНИАН, 1 августа в Сирии был сбит российский военно-транспортный вертолет Ми-8. На борту вертолета находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
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