Под Дамаском упал военный самолет

Об этом сообщает базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека, передает Reuters.

Пока неизвестно, был ли самолет сбит или упал по техническим причинам.

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Одновременно агентство Amaq, контролируемое "Исламским государством", сообщило, что самолет был сбит.

Как сообщал УНИАН, 1 августа в Сирии был сбит российский военно-транспортный вертолет Ми-8. На борту вертолета находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.