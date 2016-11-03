В Таджикистане ввели уголовную ответственность за оскорбление президента (видео)
13:56, 03 ноября 2016Мир
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление правительства об уголовной ответственности за оскорбление главы страны.
Ранее парламент объявил Рахмона пожизненным лидером / Фото УНИАН
Нарушителям грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или крупный штраф.
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64-летний Рахмон руководит Таджикистаном с 1992 года. Президент баллотировался на пост главы государства четыре раза подряд. Следующие президентские выборы в Таджикистане запланированы на 2020 год. В декабре 2015 года таджикский парламент принял закон "Об основателе мира и национального единства - Лидере нации", который объявил действующего президента пожизненным лидером.
В мае в Таджикистане прошел референдум по поправкам к конституции, которые усилили власть Рахмона.
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