В Таджикистане ввели уголовную ответственность за оскорбление президента (видео)

Нарушителям грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или крупный штраф.

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64-летний Рахмон руководит Таджикистаном с 1992 года. Президент баллотировался на пост главы государства четыре раза подряд. Следующие президентские выборы в Таджикистане запланированы на 2020 год. В декабре 2015 года таджикский парламент принял закон "Об основателе мира и национального единства - Лидере нации", который объявил действующего президента пожизненным лидером.

В мае в Таджикистане прошел референдум по поправкам к конституции, которые усилили власть Рахмона.