Досрочные президентские выборы в Грузии возможны, но...

Экс-спикер парламента Грузии, руководитель «Фонда демократического развития» Нино БУРДЖАНАДЗЕ не исключает, что в Грузии пройдут досрочные выборы руководства страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала сегодня в эфире радио «Эхо Москвы»

«Сейчас политические процессы идут достаточно активно в Грузии, и конечно же, эти политические процессы обязательно поставят и вопрос относительно выборов досрочных, и конечно же будет дан ответ, надеюсь, в рамках Конституции, в рамках законности – будут выборы, когда они будут, кто будет выбран – это решать только лишь грузинскому народу», - сказала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

Она подчеркнула, что совершенно неприемлемо то, когда Россия делала заявление относительно того, что российское руководство не будет говорить с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ, и руководство Грузии должно быть заменено.

«Это категорически неприемлемо. И никто в Грузии никогда не позволит ни России, ни какой-либо другой стране изменить руководство страны. Грузия – маленькая, может быть, не очень сильная страна, но она – суверенное государство и нам, грузинам решать, кто будет нами управлять и кого мы будем поддерживать», - сказала она.