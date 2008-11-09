Что могло привести к аварии на российской атомной подлодке?

Неоправданно высокая автоматизация Авария на атомной подводной лодке "Нерпа" в Тихом океане, в результате которой погибли 20 человек и более 20 получили ранения из-за отравления фреоном, могла быть следствием неоправданно высокой автоматизации на лодках подобного типа и организационных проблем при проведении испытаний, считает бывший подводник, капитан первого ранга запаса, главный научный сотрудник института проблем морских технологий ДВО РАН Геннадий Илларионов.

"Эти лодки высоко автоматизированы, имеют большое водоизмещение и при этом имеют экипаж около 70 человек. На лодках военно-морских сил США подобного типа экипаж в два раза больше. К сожалению, наши конструкторы в этом случае надеются на автоматику", - сказал Илларионов в интервью РИА Новости.

Кроме того, отметил эксперт, причиной гибели людей на субмарине могла стать их слабая профессиональная подготовка, так как на АПЛ находилось очень много гражданских лиц.

Системные проблемы при организации испытаний Подобная авария, тем более если она произошла в носовом отсеке, не является серьезной для такой лодки. "Думаю, что оружия на борту лодки не было. Такая авария отношений к ядерной энергетической установке не имеет. По всей видимости, большого пожара не было, это не тяжелая авария для подобной АПЛ. Очень жаль, что погибло и пострадало большое количество людей", - сказал Илларионов.

В то же время, авария может быть признаком системных проблем организации испытаний.

"Лодка в момент испытаний и передачи от производителя заказчику наиболее уязвима. В это время там находятся военные и гражданские специалисты, и такую массу народа очень трудно организовывать", - сказал эксперт.

"Во времена СССР мы в год сдавали по три-пять подводных лодок, а сейчас одну лодку в пять лет. Люди забыли об осторожности и утратили специальные навыки. К сожалению, мы утратили кадры и драгоценнейший опыт в этой области", - сказал Илларионов.

Гражданские специалисты не смогли воспользоваться дыхательными аппаратами "Весь экипаж подводной лодки обязан не только постоянно носить при себе персональное дыхательное устройство (ПДУ), но и уметь пользоваться им. Эти действия доводятся подводниками до автоматизма. Дышать этим аппаратом можно в течение 20 минут", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что количество людей, находившихся на подлодке во время испытаний, означает, что на каждой системе находились как военные, так и гражданские специалисты.

"Не исключаю, у кого-то из гражданских не было ПДУ, а если и были, то ими не умели пользоваться", - сказал эксперт.

ПДУ является системой замкнутого дыхания, и если человек ни разу не опробовал ее, то в экстренном случае не сможет ею воспользоваться, пояснил он.

Все претензии к предприятию "Поскольку лодка заводская и не принята в состав боевого дежурства, то в первую очередь все претензии к предприятию. Флотский экипаж (во время ходовых испытаний) находится в роли стажеров", - такое мнение в интервью РИА Новости высказал специалист по кораблестроению.

По данным российских военных, на борту лодки в момент аварии находились 208 человек, из которых лишь 81 - военнослужащий.

Эксперт считает, что причиной ЧП мог стать человеческий фактор: "Могла быть ошибка в программировании, могла быть ошибка в эксплуатации, которая повлекла несанкционированную работу системы пожаротушения".

Подводники не могут сами покинуть загазованные отсеки Атомная подводная лодка "Нерпа" находилась на глубине, когда на ее борту произошло нештатное срабатывание системы пожаротушения, и подводники не могли самостоятельно покинуть задраенные и загазованные отсеки, сообщил РИА Новости в воскресенье высокопоставленный представитель Главного штаба ВМФ России.

"Почему не все подводники воспользовались портативными дыхательными аппаратами - должна установить специальная комиссия", - сказал он.

По словам собеседника агентства, на ремне у каждого подводника находится портативный дыхательный аппарат на случай возникновения ЧП на борту лодки. "Можно предположить, что подводники не заметили поступления газа, а когда ощутили, было уже поздно".

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В результате аварии погибло 20 человек, из них, по данным СКП, трое военнослужащих, 17 гражданских. В результате инцидента пострадал 21 человек, сейчас они находятся в госпитале. В списках погибших - 11 сотрудников Амурского судостроительного завода, среди них члены сдаточного комитета, инженер отдела ядерной безопасности, другие сотрудники.