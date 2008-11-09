Японцы обеспокоены ЧП с российской подводной лодкой

Правительство Японии по дипломатическим каналам запросило у российской стороны подробные данные об инциденте с атомной подлодкой в Японском море, в результате которого погибли 20 человек. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на МИД Японии.

Токио интересуют координаты, где произошло ЧП, его причины и последствия. Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве, до сих пор Москва сообщила лишь, что "утечки радиации нет". "Есть вероятность, что инцидент произошел близ японских территориальных вод, - отмечают в японском МИД. - Мы не считаем достаточными шаги, предпринятые до сих пор российской стороной".

ICTV