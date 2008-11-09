Москва ждет от Обамы иного диалога по ПРО

Москва надеется, что администрация нового американского президента Барака Обамы выберет более конструктивный подход для диалога с Москвой по проблеме ПРО.

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал сегодня, что изучит позицию Обамы, опубликованную на его сайте. "Ситуация вселяет надежду, что мы сможем более конструктивно рассматривать эти вопросы". Так министр прокомментировал прочитанное. Существовавшее до сих предложение Соединенных Штатов по противоракетной обороне глава российского МИДа назвал недостаточным.

Лавров также подчеркнул необходимость преемственности в российско-американских отношениях после смены власти в Белом доме.

Эхо Москвы