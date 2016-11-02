В Саудовской Аравии выпороли принца по приговору суда

Приговор о телесном наказании для принца, чье имя пока не разглашается, вынес суд. Об этом сообщает Русская служба BBC.

По данным газеты Okaz, принц вместе с другими заключенными был подвергнут порке в тюрьме "Красное море", которая находится в городе Джидда.

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Саудовские СМИ не сообщили, за что принц попал в тюрьму и сколько ударов плетью он получил.

Королевская семья Саудовской Аравии насчитывает несколько тысяч членов. Ее члены редко подвергаются наказаниям.

В середине октября в Саудовской Аравии, где действует исламское законодательство, был казнен принц Турки бин Сауд аль-Кабира. Это стало первой в истории страны казнью члена королевской семьи.

В 2014 году он был признан виновным в убийстве гражданина Саудовской Аравии в групповой драке в палаточном городке неподалеку от Эр-Рияда. Убитый был другом принца.

Ранее порке в Саудовской Аравии подвергся писатель и активист Раиф Бадави. Его арестовали в 2012 году по обвинению в оскорблении ислама и приговорили к 600 ударам плетью и семи годам лишения свободы. Затем наказание было увеличено до 1000 ударов и 10 лет лишения свободы. В прошлом году Бадави было нанесено 50 ударов. Это вызвало протесты активистов в ряде стран.

К порке также был приговорен поэт Ашраф Файяд. Изначально он был приговорен к смертной казне за вероотступничество, а затем приговор был изменен на восемь лет лишения свободы и 800 ударов плетью.