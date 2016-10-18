В Саудовской Аравии за убийство казнили принца

Об этом сообщило министерство внутренних дел страны, передает Al Arabiya.

Принц 3 года назад был признан виновным судом за убийство молодого человека в групповой драке на окраине Эр-Рияда.

Читайте такжеВ Ираке казнены 36 исламистов за участие в массовом убийстве

Приговор принцу был подтвержден Верховным и Апелляционным судами Саудовской Аравии. Также для реализации казни был выпущен королевский указ.

Отмечается, что семья жертвы отказалась от денежной компенсации и требовала торжества справедливости.

По законам шариата, которые действуют в Саудовской Аравии, смертная казнь применяется к преступникам, обвиненным за убийство, контрабанду наркотиков, вооруженные ограбления, изнасилования и богохульство.

Как сообщал УНИАН в начале февраля суд в Саудовской Аравии отменил смертный приговор палестинскому поэту и художнику, которого обвиняли в отречении от ислама. Казнь была заменена на восьмилетний тюремный срок и 800 ударов плетью.