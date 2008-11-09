Силы Южной Осетии вошли в грузинскую деревню, ЕС обеспокоен - СМИ

Силы безопасности Южной Осетии вошли в грузинскую деревню, лежащую за пределами отколовшегося региона, сообщили представители Грузии.

Это обстоятельство, по их словам, вызвало тревогу представителей ЕС, наблюдающих за прекращением огня, передает Reuters.

Деревня Переви находилась под контролем российских сил с пятидневной войны в августе. В начале октября российские войска покинули буферную зону вокруг Южной Осетии, однако оставили один контрольный пункт в Переви.

Представители грузинской безопасности сообщили, что российские войска начали уезжать в субботу, а десятки южноосетинских "ополченцев" пришли, чтобы заменить их.

Грузинский офицер милиции в регионе сообщил агентству, что милиция находится в состоянии готовности.

"Сейчас мы ждем в некотором роде помощи от наблюдателей ЕС", - сказал он, добавив, что около 10 российских солдат остались в деревне.

За соблюдением прекращения огня в регионе следят более 200 безоружных наблюдателей из Евросоюза.

Миссия ЕС сообщила, что обеспокоена ситуацией в Переви и призвала все стороны к "предупреждению провокаций".

В заявлении миссии говорится, что российские силы ранее отказались убрать контрольный пункт в Переви, несмотря на то, что он расположен на запад от границы.