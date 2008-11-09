Президент Бразилии зовет к "новой финансовой архитектуре"

Президент Бразилии Луис Инасио ЛУЛА да СИЛВА призвал мировое сообщество создать "новую финансовую архитектуру". С таким заявление он выступил в Сан-Паулу на церемонии официального открытия дискуссии "финансовой двадцатки" (G-20), посвященной преодолению мирового финансового кризиса.

Как передает РИА «Новости», по словам бразильского президента, в сложившейся ситуации необходимо увеличить контроль за финансовыми рынками, поскольку слепая вера в способность рынка к саморегулированию "посыпалась как карточный домик", обернувшись крупнейшим в новейшей истории финансовым кризисом.

Нужны новые, более жесткие правила регулирования рынков, которые бы обеспечили более полное участие в мировой экономике развивающихся стран, считает бразильский президент.

Встреча министров финансов и управляющих Центробанками стран "Группы 20" (финансовая G-20) в Сан-Паулу завершится 9 ноября. Саммит глав государств-членов «большой двадцатки» состоится 15 ноября в Вашингтоне и будет посвящен борьбе с глобальным финансовым кризисом.