Россия не готова назвать точную дату заседания Совета Россия-НАТО

Даты проведения следующего заседания Совета Россия – НАТО, в Москве пока не могут назвать. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков, передает ТАСС.

Сейчас, по словам Мешкова, идет работа над повесткой дня.

«Сейчас в работе повестка дня... находимся в продвинутой стадии», - сказал он.

При этом, чиновник отметил, что дата заседания вырисовывается, однако до сих пор неизвестна.

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«Более-менее уже вырисовывается дата проведения Совета Россия-НАТО, но конкретно назвать (сроки) не готов», - сказал он.

Напомним, 26 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность провести новое заседание Совета НАТО-Россия для отработки механизма уменьшения рисков, связанных с военной деятельностью.

"Сейчас мы обсуждаем разные предложения относительно механизма уменьшения рисков, и мы готовы провести новое заседание Совета Россия - НАТО для продолжения этого обсуждения", - заявил генсек НАТО.

По словам Столтенберга, Альянс и Россия ведут диалог по вопросам, связанных с"уменьшением рисков и прозрачности военной деятельности вдоль наших границ".