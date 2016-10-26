НАТО не ищет конфронтации с Россией, а стремится к диалогу - Столтенберг

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление он сделал сегодня в Брюсселе на пресс-конференции по завершении первого дня заседания министров обороны стран - членов Альянса.

"Мы обеспокоены поведением России, но диалог даже еще более важен во времена, когда напряжение возрастает. Союзники готовы провести на уровне послов заседание Совета НАТО-Россия в ближайшем будущем", - сообщил генсек НАТО.

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Столтенберг еще раз подчеркнул, что НАТО не ищет конфронтации с Россией. "Мы не хотим новой холодной войны и не хотим новой гонки вооружений. Все, что делает НАТО, направлено на защиту. В то же время НАТО должно реагировать", - подчеркнул он.

Указав на наращивание Россией военной силы, генсек отметил, что "мы видели, что они хотят использовать военную силу против своих соседей - Крым, Украина, а также Грузия".

"Мы также видим риторику запугивания со стороны России. Мы хотим избежать конфликта, и лучший способ это сделать - оставаться сильными, объединенными и быть уверенными в нашем ответе. Мы сочетаем этот сигнал с очень четким сигналом о том, что мы ищем диалога и сотрудничества с Россией. Мы хотим прозрачности", - сказал Столтенберг.

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Он также подтвердил, что недавно два российских военных корабля вошли в Балтийское море. "НАТО мониторит это движение так, как всегда - ответственным образом. Но мы всегда отслеживаем такого рода движение российских морских сил, как сейчас мы мониторим движение группы авианосца "Кузнецова" в Средиземном море", - сказал генсек НАТО.

Вместе с тем Столтенберг убежден, что необходимо понять, что это "еще один пример поведения, которое мы наблюдаем уже достаточно долгое время".

По его словам, для НАТО важно иметь стратегический подход, чтобы видеть не отдельные случаи, а общую картину. "Именно поэтому НАТО реагировало и реагирует. Все, что делает НАТО, делается для защиты, является пропорциональным и полностью соответствует нашим международным обязательствам", - подчеркнул он.