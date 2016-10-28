РФ рассматривает возможность вооруженного противостояния с НАТО, в том числе на территории Украины – разведка

Россия рассматривает возможность вооруженного противостояния с НАТО. С этой целью РФ наращивает ударный потенциал на юго-западном и северо-западном стратегических направлениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий на брифинге в Киеве.

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«РФ продолжает рассматривать возможность вооруженного противостояния с НАТО», - сказал Скибицкий.

По словам Скибицкого, в Кремле рассматривают вариант противостояния НАТО и на территории Украины.

«С этой целью на юго-западном и северо-западном стратегических направлениях наращивается ударный потенциал. В частности на северо-западном в Балтийском регионе», - уточнил Скибицкий.

Как сообщал УНИАН, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не ищет конфронтации с Россией и не хочет повторения холодной войны. По его словам, решение разместить четыре тысячи дополнительных военных НАТО в Восточной Европе является сигналом сдерживания.

Он также заверил, что НАТО не считает, что Россия представляет неминуемую угрозу. Альянс просто отвечает на размещение российских войск на территории Украины, а также на «ядерную риторику», которая, по его словам, российская сторона использует для запугивания европейских стран.