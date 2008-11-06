МВФ ухудшил прогноз мировой экономики

Перспективы мировой экономики за последний месяц ухудшились, и развитые страны в 2009 году переживут первое со времен Второй мировой войны снижение ВВП в годовом исчислении.

Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда, текстом которого располагает УНИАН.

МВФ считает, что общемировой рост ВВП в 2009 году составит 2,2%, в то время как в октябре фонд прогнозировал его на уровне 3%.

"Рынки начинают реагировать на предпринятые меры, но даже при условии, что они будут реализованы в скором времени, финансовый кризис будет носить более глубокий и продолжительный характер, чем мы предполагали (в октябре – УНИАН), – говорится в докладе. – Ощущается очевидная необходимость в проведении дополнительных макроэкономических мер, подобных тем, которые мы предприняли в последнее время. Должны быть расширены возможности смягчения политики".

ВВП США в 2009 году снизится, по оценке МВФ, на 0,7%, а не вырастет на 0,1%, как предполагалось в октябре.

Также МВФ ожидает, что ВВП еврозоны в 2009 году снизится на 0,5%, а не вырастет на 0,2%, как прогнозировалось в октябре.

Экономики развивающихся стран также замедлятся и в следующем году продемонстрируют рост на 5,1%, а не на 6,1%, как предполагалось в октябре.

Кроме того, МВФ снизил свой базовый прогноз цены на нефть в 2009 году со 100 до 68 долларов за баррель.