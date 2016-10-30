ЦИК Молдовы обнародовал предварительные данные по результатам выборов президента
Центральная избирательная комиссия Республики Молдова обнародовала предварительные данные по результатам выборов президента Молдовы.
Об этом сообщает молдавское издание Publika.md.
После подсчета бюллетеней по всей стране лидирует социалист Игорь Додон с 50,26% голосов. За ним следует кандидат от партии «Действие и солидарность» Майя Санду с 36,53%. Третье место у Дмитрия Чубашенко с 5,69% голосов.
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Экс-премьера Юрия Лянкэ поддержали 3,23% избирателей, Михая Гимпу - 1,87%, а Валерия Гилецкого 1,05%.
Остальные кандидаты в президенты набрали менее одного процента голосов.
Как сообщал УНИАН, 30 октября в Молдове проходят президентские выборы, на которых впервые с 1996 года граждане могут избирать главу государства путем прямого голосования.
Основными претендентами на пост президента Молдовы СМИ называют кандидата от Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона и лидера партии «Действие и солидарность», экс-министра образования Майю Санду.
Предвыборная программа Додона предполагает сближение с Россией.