ЦИК Молдовы обнародовал предварительные данные по результатам выборов президента

Об этом сообщает молдавское издание Publika.md.

После подсчета бюллетеней по всей стране лидирует социалист Игорь Додон с 50,26% голосов. За ним следует кандидат от партии «Действие и солидарность» Майя Санду с 36,53%. Третье место у Дмитрия Чубашенко с 5,69% голосов.

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Экс-премьера Юрия Лянкэ поддержали 3,23% избирателей, Михая Гимпу - 1,87%, а Валерия Гилецкого 1,05%.

Остальные кандидаты в президенты набрали менее одного процента голосов.

Как сообщал УНИАН, 30 октября в Молдове проходят президентские выборы, на которых впервые с 1996 года граждане могут избирать главу государства путем прямого голосования.

Основными претендентами на пост президента Молдовы СМИ называют кандидата от Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона и лидера партии «Действие и солидарность», экс-министра образования Майю Санду.

Предвыборная программа Додона предполагает сближение с Россией.