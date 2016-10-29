Чуркин: Россию переизбрут в Совет ООН по правам человека в следующем году

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин считает, что РФ переизберут в СПЧ ООН. Об этом он заявил, комментируя результаты Генассамблеи, когда Россия не получила достаточного количества голосов, пишет «Радио Свобода».

Чуркин уверен, что переизбрание РФ в Совет ООН по правам человека состоится уже в следующем году.

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«Мы были в ней (в Совете – ред.) в течение нескольких лет, я уверен, что в следующий раз мы войдем в ее состав», – сказал Чуркин, добавив, что России «нужен перерыв».

Напомним, вчера 28 октября Россию не переизбрали в Совет ООН по правам человека. Это означает, что страна покинет его после окончания срока своих полномочий, то есть в конце этого года. В ходе голосования, которое состоялось в Генеральной Ассамблее, Россию поддержали 112 государств-членов ООН, в то время как за Хорватию проголосовали 114 стран.

Ранее, более 80 благотворительных и правозащитных организаций призвали страны ООН не допустить Россию до Совета ООН по правам человека.

Основанием они называют военную операцию в Сирии, в результате которой погибло много гражданских. Среди подписантов обращения - Human Rights Watch, CARE International и Refugees International. По мнению правозащитников, страны-члены ООН должны "всерьез задуматься, роль России в Сирии (...) делает ее компетентной для работы в главной межправительственной инстанции ООН в сфере прав человека".