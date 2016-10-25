Правозащитники призывают не допустить Россию в Совет ООН по правам человека

Основанием они называют военную операцию в Сирии, в результате которой погибло много гражданских, передает Deutsche Welle.

Среди подписантов обращения - Human Rights Watch, CARE International и Refugees International.

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В эту пятницу, 28 октября, Россия, Венгрия и Хорватия будут бороться за два восточноевропейские места в Совете по правам человека. Этот Совет рассматривает вопросы нарушения прав человека в разных уголках мира.

По мнению правозащитников, страны-члены ООН должны "всерьез задуматься, делает ли роль России в Сирии (...) ее компетентной для работы в главной межправительственной инстанции ООН в сфере прав человека".