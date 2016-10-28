Россию не переизбрали в Совет ООН по правам человека

Российскую Федерацию не переизбрали в Совет ООН по правам человека (СПЧ), передает ТАСС.

Это означает, что страна покинет его после окончания срока своих полномочий, то есть в конце этого года.

В ходе голосования, которое состоялось в Генеральной Ассамблее, Россию поддержали 112 государств-членов ООН, в то время как за Хорватию проголосовали 114 стран.

Членами СПЧ на 2017-2019 гг. были избраны еще 13 государств, в том числе Великобритания, Ирак, Китай, Саудовская Аравия и США.

Напомним, более 80 благотворительных и правозащитных организаций призвали страны ООН не допустить Россию в Совет ООН по правам человека.

Основанием они называют военную операцию в Сирии, в результате которой погибло много гражданских.

Среди подписантов обращения - Human Rights Watch, CARE International и Refugees International.

По мнению правозащитников, страны-члены ООН должны "всерьез задуматься, роль России в Сирии (...) делает ее компетентной для работы в главной межправительственной инстанции ООН в области прав человека".

Авиаудары по школе в сирийской провинции Идлиб, в результате которых погибли 26 гражданских, нанесла или сирийская, или российская авиация. Об этом заявил представитель администрации президента США Джош Эрнест.

"Мы пока не знаем, был ли это режим Асада или россияне, но мы знаем, что это был кто-то из них", - сказал Эрнест.

В свою очередь посол России в ООН Виталий Чуркин прокомментировал инцидент так: "Это ужасно, я надеюсь, что мы не причастны к этому. Мне легче всего сказать, что нет, но я ответственное лицо и должен дождаться, пока ответит наше (российское - УНИАН) Минобороны ".

При єтом глава ЮНИСЕФ Энтони Лейк подчеркнул, что атака "если она умышленное, является военным преступлением. Это нападение на школу - самый кровавый за все 5 лет войны".