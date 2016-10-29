Президент Венесуэлы пригрозил оппозиционерам тюрьмой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пригрозил своим политическим оппонентам заключением, в случае если те продолжат выступать с законодательными инициативами относительно отказа президенту во власти, пишет «zn.ua».

Президент отметил, что "отправит в тюрьму любого, кто нарушает конституцию".

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"Если они запустят так называемый политический суд, который идет вразрез с нашей конституцией, государственная прокуратура сделает законные судебные действия и отправит в тюрьму любого, кто нарушает конституцию, даже если речь идет о членах конгресса", - сказал Мадуро.

Напомним, в начале сентября этого года венесуэльская оппозиция вывела на улицы столицы страны Каракаса тысячи людей, что требуют референдума об отзыве президента Николаса Мадуро.

Оппозиция требовала скорейшего проведения референдума, направленного на отставку президента Николаса Мадуро.