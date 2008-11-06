Ошибка правосудия: в Австралии судья сорвал процесс громким храпом

Верховный суд Австралии назначил повторное слушание дела о перевозке наркотиков, поскольку главный судья постоянно засыпал во время заседаний, сообщают в четверг региональные электронные СМИ.

Таким образом, суд удовлетворил апелляцию Рафаэля Сезанна и Рубена Мас Ривадавиа, обвиненных в 2004 году во ввозе в Австралию экстази и приговоренных к десяти годам лишения свободы, пишет РИА новости. Они утверждали, что в течение 17-дневного слушания дела главный судья засыпал "на интервалы до 20 минут и даже храпел". "Налицо ошибка правосудия. Интервалы сна постоянно увеличивались. Присяжные заседатели отвлекались, и их веселило происходящее", - цитируют СМИ заявление Верховного суда. Медицинское обследование показало, что у судьи проблемы со здоровьем.