В Минобороны РФ опровергают факт авиаудара по школе в провинции Идлиб, а видео называют смонтированным

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает ТАСС.

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Видеокадры авиаудара, опубликованные в СМИ, являются склейкой более 10 смонтированных отрезков, считают в России.

По данным ведомства, для проверки информации ЮНИСЕФ Минобороны РФ "тщательно проанализировало данные" всех средств "объективного контроля" воздушной обстановки северной части Сирии.

"Мы проанализировали фото и видеокадры "свидетельств" разрушения школы. Опубликованные в ряде СМИ видеокадры нанесения удара по н.п. Хасс являются склейкой более 10 смонтированных отрезков, снятых с различным разрешением в разное время суток... В среду 26 октября ни один самолет ВКС России в данный район не заходил", - сказал Конашенков.

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По его словам, на опубликованной СМИ фотографии видно, что повреждена только одна торцевая стена здания, причем все парты в классе стоят на своих местах. "Более того, через пролом в стене отчетливо видно, что ограждение розоватого цвета напротив - целое и не имеет даже осколочных повреждений. При взрыве авиационного боеприпаса такого не может быть в принципе - ограда и все стены здания должны быть разрушены и посечены осколками, а мебель сметена ударной волной", - рассказал Конашенков.

Для подтверждения этой информации в четверг утром в район Хасса был направлен российский беспилотник. Аэрофотосъемка ВКС РФ, проведенная в районе авиаудара по школе, установила "отсутствие характерных повреждений" для воздушных бомбардировок.