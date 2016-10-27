Путин пожелал себе благополучно выйти на пенсию

Президент РФ Владимир Путин в ежегодном дискуссионном клубе "Валдай" рассказал о своих планах на пенсию.

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"Уважаемый модератор (сессии) пожелал мне благополучно выйти на пенсию, я тоже себе этого желаю. Когда время придет, это (будет) очень правильно, нужно сделать", — цитируют Путина "РИА Новости".

"Пока я еще не на пенсии, действующий руководитель большой державы, я должен быть сдержанным, не проявлять в своих выражениях излишнюю агрессивность. Я, собственно говоря, и не думаю, что это мой стиль", - подытожил Владимир Путин.