"Путин-убийца": в Израиле активисты устроили протест против российского президента (видео)

08:45, 26 октября 2016
Мир
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Активисты в Израиле устроили антипутинский протест.

В Израиле протестовали против Путина / 24 канал

Несколько десятков человек собрались у посольства России в Тель-Авиве, передает 24 канал.

В руках активисты держали флаги Сирии и плакаты с надписью "Путин-убийца".

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Так они выразили возмущение участием России в войне в Сирии на стороне Башара Асада. Активисты требовали прекратить бомбардировки гражданских лиц в Алеппо.

Напомним, 19 октября вблизи резиденции канцлера Германии одновременно со встречей "нормандской четверки" продолжались громкие протесты, люди встретили российского президента Владимира Путина популярным на трибунах стадионов "Путин х***ло".

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