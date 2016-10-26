"Путин-убийца": в Израиле активисты устроили протест против российского президента (видео)

Несколько десятков человек собрались у посольства России в Тель-Авиве, передает 24 канал.

В руках активисты держали флаги Сирии и плакаты с надписью "Путин-убийца".

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Так они выразили возмущение участием России в войне в Сирии на стороне Башара Асада. Активисты требовали прекратить бомбардировки гражданских лиц в Алеппо.

Напомним, 19 октября вблизи резиденции канцлера Германии одновременно со встречей "нормандской четверки" продолжались громкие протесты, люди встретили российского президента Владимира Путина популярным на трибунах стадионов "Путин х***ло".