В Берлине украинцы и сирийцы встретили Путина хитом футбольных ультрас (видео)

Вблизи резиденции канцлера Германии одновременно с этим продолжаются громкие протесты. Люди встретили российского президента популярным на трибунах стадионов "Путин х***ло", сообщает ТСН.

Хит харьковских ультрас исполняли украинцы и сирийцы.

Последних было больше, они братались с нашими земляками.

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"Я не понимаю, что россияне у нас делают. Это наша революция, между нами. К чему там русские? Такое же, как и в Украине. Почему они везде лезут?", - возмущался сириец. "У нас идет война, мы имеем общую беду и общего врага", - говорила украинка.

Как сообщал УНИАН, перед встречей «нормандской четверки» в Берлине прошли трехсторонние переговоры лидеров Украины, Германии и Франции. Напомним, 18 октября Порошенко, Олланд и Меркель договорились провести 19 октября в Берлине встречу глав государств в «нормандском формате».