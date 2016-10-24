В Госдепе США "ошеломлены" заявлением президента Филиппин о планах сближения с Россией
Самый высокопоставленный дипломат США в Азии прокомментировал заявления президента Филиппин Родриго Дутерте о "расставании" с США и дружбе "против всего мира" с Китаем и Россией.
"Я напомнил [министру иностранных дел Перфекто] Ясаю, что череда спорных заявлений и атмосфера неопределенности относительно намерений Филиппин ошеломляет целый ряд стран, не только мою", - сказал заместитель госсекретаря США Дэниэл Рассел, передает Русская служба Би-би-си.
"И, как я откровенно сказал министру иностранных дел, ваши друзья озабочены и гибелью людей, связанной с кампанией против наркотиков", - добавил американский дипломат.
Родриго Дутерте ранее в ответ на критику его методов борьбы с наркобизнесом заявил о том, что пора "попрощаться с США", традиционным союзником Филиппин.
"Я меняю союзников в вашем идеологическом порядке, и, возможно, я съезжу и в Россию, чтобы сказать Путину, что отныне мы втроем - Китай, Филиппины и Россия - против остального мира. Другого пути нет", - сказал Дутерте в октябре на экономическом форуме в Китае.
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"Я объявляю, что расстаюсь с Соединенными Штатами. Как в военном отношении - может, не социальном, так и в экономическом отношении. Америка проиграла", - заявил Дутерте.
США в ответ попросили Дутерте пояснить, что он имел в виду, отметив, что такое заявление противоречит духу близких отношений между Соединенными Штатами и Филиппинами.
Дэниэл Рассел подчеркнул, что США приветствуют налаживание связей между Филиппинами и Китаем, но не считают, что это должно происходить за счет отношений с США и другими странами.
Родриго Дутерте вступил в должность президента в июне. Он тут же объявил войну наркобизнесу, поощряя при этом внесудебные убийства предполагаемых наркоторговцев.
США и Европа подвергли Дутерте критике, а он стал отвечать во все более раздраженном тоне, послав президента Барака Обаму "к дьяволу", а Евросоюз - "в чистилище".