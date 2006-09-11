”Аль-Каеда” обнародовала полную запись подготовки терактов 11 сентября

Вечером 10 сентября на одном из экстремистских сайтов, используемых боевиками "Аль-Каеды", был размещен 55-минутный видеофильм, рассказывающий о подготовке терактов 11 сентября 2001 года, сообщает АР.

7 сентября отрывки из этой записи транслировал в своем эфире катарский спутниковый телеканал "Аль-Джазира".

По словам экспертов, данная съемка в отличие от предыдущих записей террористической группировки представлена в достаточно хорошем качестве. Запись сопровождается английскими субтитрами.

На записи, в частности, запечатлен улыбающийся глава "Аль-Каеды" Осама бин Ладен в окружении единомышленников в лагере боевиков, предположительно, в Афганистане. "Террорист номер один" дает последние указания смертникам, осуществившим теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.

"Теракты 11 сентября планировались не перед экранами мониторов или радаров, и не в военных центрах. Теракты готовились в атмосфере братства и любви", - сообщает голос за кадром.

Кроме того, на пленке продемонстрированы предсмертные послания двух угонщиков самолетов Вайля аль-Шехри (Wail al-Shehri) и Хамзы аль-Гамди (Hamza al-Ghamdi).

Тем временем в США начались мероприятия, посвященные пятой годовщине терактов. В воскресенье Джордж Буш возложил венок в память о погибших у мемориала на месте бывшего Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Лента.ру