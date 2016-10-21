Чехия создала подразделение для борьбы с российской пропагандой
Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец создал подразделение, которое будет противостоять пропаганде из России, влияющей на общественное мнение в Евросоюзе и странах-членах НАТО.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Подразделение, как пишет агентство, состоит из 20 человек. Его цель — «рассеивать дезинформацию в публичном пространстве», а также «обучать должностных лиц реагировать на дезинформацию».
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«Мы хотим попасть в каждый смартфон», - приводит Reuters слова министра, сказанные им на пресс-конференции. Хованец пояснил, что новое подразделение должно будет реагировать практически в реальном времени на различную дезинформацию, используя Facebook, Twitter и другие способы коммуникации.
В начале сентября служба информационной безопасности Чехии (BIS) опубликовала ежегодный отчет, в котором обвинила Россию в ведении информационной войны. Как отмечала BIS, российские разведчики действуют в основном под дипломатическим прикрытием.
Целью информационной войны служба называла проникновение в местные СМИ и распространение пропаганды и дезинформации с целью повлиять на чешскую общественность.
Также ведомство указывало на распространение Россией данных, порочащих ЕС и НАТО и подрывающих репутацию Украины, и попытки подорвать чешско-польские отношения.