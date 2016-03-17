В Швеции работают около десяти "русских шпионов" под дипломатическим прикрытием - спецслужбы

Такие данные в ежегодном докладе приводит Служба государственной безопасности Швеции (SAPO), сообщает РБК.

В SAPO утверждают, что «русские шпионы» также выдают себя за бизнесменов или сотрудников авиакомпаний.

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В докладе упоминается, что Россия применяет в Швеции методы психологической войны. По данным службы, Россия пытается влиять на шведских политиков и общество в целом через радикальные движения и распространение дезинформации.

«Мы зафиксировали разведывательную деятельность во многих областях: политической, экономической, военной и так далее. И сложившаяся картина нас очень тревожит», — заявил главный аналитик контрразведки SAPO Вильгельм Унге, который работал над докладом.

SAPO подтверждает, что некоторых сотрудников российского посольства попросили покинуть страну в 2015 году.

По мнению SAPO, российская разведка представляет наибольшую угрозу для Швеции. После России в списке угроз идут разведывательные службы Ирана и Китая.

В прошлом году Унге уже заявлял, что треть российских дипломатов, находящихся на службе в посольстве России в Стокгольме являются шпионами. Он отмечал, что современные российские шпионы гораздо более образованны и зачастую моложе советских, а их целью является приобретение передовых технологий и «подготовка к военной операции против Швеции».

В 2015 году власти Швеции и России обменялись высылкой дипломатов из своих стран.