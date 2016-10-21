Хакеры Fancy Bear взламывали украинских политиков и журналистов из Восточной Европы

Об этом говорится в докладе компании ESET, разрабатывающей антивирусы, передает Радио Свобода.

Fancy Bear также устраивали атаки на другую хакерскую группу – "Шалтай-Болтай", публиковавшую переписку российских чиновников.

Читайте такжеДжо Байден пригрозил Москве ответом на кибератаки: эффект таких действий будет "огромный"

По информации компании ESET, Fancy Bear занимается хакерской деятельностью с 2004 года. За последние два года ее активность возросла.

ESET утверждает, что хакеры наиболее активны с 9 утра до 5 вечера по московскому времени.

О прямой связи группы с российскими властями в докладе не говорится.