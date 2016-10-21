Хакеры Fancy Bear взламывали украинских политиков и журналистов из Восточной Европы
00:14, 21 октября 2016Мир
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Группа хакеров Fancy Bear, которую связывают с атаками на серверы Демократической партии США, пыталась взломать представителей российской оппозиционной партии ПАРНАС, украинских политиков и журналистов из стран Восточной Европы.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом говорится в докладе компании ESET, разрабатывающей антивирусы, передает Радио Свобода.
Fancy Bear также устраивали атаки на другую хакерскую группу – "Шалтай-Болтай", публиковавшую переписку российских чиновников.
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По информации компании ESET, Fancy Bear занимается хакерской деятельностью с 2004 года. За последние два года ее активность возросла.
ESET утверждает, что хакеры наиболее активны с 9 утра до 5 вечера по московскому времени.
О прямой связи группы с российскими властями в докладе не говорится.
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